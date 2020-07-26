Здесь просто не хватает монет на сдачу

С необычным обращением к гражданам выступила Федеральная резервная система США. Жителей страны попросили опустошить свои копилки и вынуть оттуда все монеты.

Дело в том, что мелочь оказалась страшным дефицитом после того, как из-за эпидемии коронавируса торговля в основном перешла в онлайн формат. А когда ограничения были сняты, мелким торговцам, владельцам кафе, баров и ресторанов стало просто нечем давать сдачу.

Клиентов просят рассчитываться с помощью банковских карт или делать покупки на круглые суммы. Однако немалая часть населения пользуется только наличными деньгами, и в таких случаях без монет обойтись очень трудно. Монетный двор работает на пределе своих возможностей, но мелких денег все равно не хватает, сообщает «Usa Today». Тут бы очень кстати оказались монеты, что хранились в копилках американцев.

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