Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 26 июля 23034 зараженных
26 июля
18:56 2020
К вечеру 26 июля в Молдове зарегистрированы 206 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 5 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.
Всего проведено тестов в этот день – 1023, из них первичных – 772, а повторных 251.
Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 23034 человека.
Из 206 новых случаев на сегодняшний день 12 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 3, медсестры – 8, вспомогательный персонал-1.
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