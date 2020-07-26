К вечеру 26 июля в Молдове зарегистрированы 206 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 5 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 1023, из них первичных – 772, а повторных 251.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 23034 человека.

Из 206 новых случаев на сегодняшний день 12 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 3, медсестры – 8, вспомогательный персонал-1.

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