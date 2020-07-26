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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Испанский торговец рыбой украсил магазин античными амфорами

26 июля
18:36 2020
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Артефакты нашел сын владельца во время рыбалки

Очень удивились полицейские из города Аликанте, когда пришли с очередной проверкой в обычный рыбный магазин. Помещение украшали тринадцать древних амфор.

По словам владельца, эту находку сделал его сын во время рыбалки. Эксперты датировали амфоры примерно I веком нашей эры, то есть периодом Древнего Рима. По мнению специалистов, это очень ценные артефакты, а одна из амфор – особенно редкая. Предположительно, амфоры попали на дно из-за того, что судно, где их перевозили, потерпело кораблекрушение у Средиземноморского побережья.

Теперь хозяин магазина и его сын являются фигурантами уголовного дела. Обвинений – целый «букет»: преступления против исторического наследия, а, также приобретение или хранение предметов сомнительного происхождения, пишет «The Guardian».      

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