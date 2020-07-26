Ученые Австралии и Сингапура научили робота махать крыльями
26 июля
18:36 2020
Теперь он летает, как птица
Строение тела птиц взяли за образец инженеры, создавая летающего робота. У него четыре пластиковых крыла, а также хвост. Всем управляет мотор. А весит устройство чуть меньше тридцати граммов.
Изготовив несколько вариантов устройства, разработчики добились того, что двигатель вырабатывает почти вполовину больше энергии, чем требуется для обычного полета. Поэтому искусственная птица умеет маневрировать в воздухе, совсем как птицы настоящие, сообщает ТАСС.
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