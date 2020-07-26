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Газета "Кишиневские новости"

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В Бельгии появился отель в зоопарке

26 июля
18:31 2020
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Из окна номера можно полюбоваться животными

Необычный отель появился в Бельгии. Он расположен на территории зоопарка и ботанического сада Пайри-Дайза. Дополнительную изюминку отдыху здесь добавляет возможность прямо из окна номера полюбоваться на обитателей зоопарка.

Вариант размещения можно выбрать в зависимости от уровня комфорта – гостевой домик, номер класса «люкс», просто скромная комната. На выбор предлагается и вид из окна: хочешь – любуешься на белого медведя, хочешь – на морского льва, пингвина, или волка, тигра, моржа. Из некоторых номеров видны бассейны, в которых плавают морские обитатели.

Желающие провести таким образом уик-энд должны будут выложить 129 евро с человека, сообщает телеканал moya-planeta.ru.

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