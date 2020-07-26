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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В США объяснили, почему коронавирус убивает обоняние

В США объяснили, почему коронавирус убивает обоняние
26 июля
16:41 2020
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Это один из основных симптомов болезни

Американским ученым удалось выяснить, почему заразившиеся коронавирусом теряют обоняние. До недавних пор было принято считать, что инфекция убивает обонятельные нейроны, из-за чего больной уже не может различать запахи. Специалисты были уверены, что основные рецепторы, способные воспринимать и передавать коронавирус, расположены на клетках верхних дыхательных путей.

Однако в результате исследований выяснилось, что рецепторы находятся на клетках, поддерживающих эти нейроны. И коронавирус поражает именно эти поддерживающие клетки. Организм в ответ мобилизует свою иммунную систему, в результате чего возникают отек и воспаление, и вызывающие потерю способности различать запахи. Когда болезнь проходит и воспаление в результате лечения ликвидируется, все восстанавливается, пишет издание «The Conversation».    

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