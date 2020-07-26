В США объяснили, почему коронавирус убивает обоняние
Это один из основных симптомов болезни
Американским ученым удалось выяснить, почему заразившиеся коронавирусом теряют обоняние. До недавних пор было принято считать, что инфекция убивает обонятельные нейроны, из-за чего больной уже не может различать запахи. Специалисты были уверены, что основные рецепторы, способные воспринимать и передавать коронавирус, расположены на клетках верхних дыхательных путей.
Однако в результате исследований выяснилось, что рецепторы находятся на клетках, поддерживающих эти нейроны. И коронавирус поражает именно эти поддерживающие клетки. Организм в ответ мобилизует свою иммунную систему, в результате чего возникают отек и воспаление, и вызывающие потерю способности различать запахи. Когда болезнь проходит и воспаление в результате лечения ликвидируется, все восстанавливается, пишет издание «The Conversation».
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