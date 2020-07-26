Это один из основных симптомов болезни

Американским ученым удалось выяснить, почему заразившиеся коронавирусом теряют обоняние. До недавних пор было принято считать, что инфекция убивает обонятельные нейроны, из-за чего больной уже не может различать запахи. Специалисты были уверены, что основные рецепторы, способные воспринимать и передавать коронавирус, расположены на клетках верхних дыхательных путей.

Однако в результате исследований выяснилось, что рецепторы находятся на клетках, поддерживающих эти нейроны. И коронавирус поражает именно эти поддерживающие клетки. Организм в ответ мобилизует свою иммунную систему, в результате чего возникают отек и воспаление, и вызывающие потерю способности различать запахи. Когда болезнь проходит и воспаление в результате лечения ликвидируется, все восстанавливается, пишет издание «The Conversation».

Читайте также: На какой из знаков зодиака в августе прольется золотой дождь?

Павел Глоба: Знаки зодиака – Победители августа!

В августе 4 знака зодиака увидят свет в конце тоннеля