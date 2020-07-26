Атлантический ураган «Ханна» достиг Техаса
26 июля
16:41 2020
Побережья американского штата Техас достиг атлантический ураган «Ханна». Власти предупреждают граждан об опасных штормах, сильных порывах ветра и проливных дождях, сообщают BBC.
Скорость ветра в эпицентре урагана достигла 150 км/ч. «Ханна» находится в 115 км от города Корпус-Кристи и приближается к побережью со скоростью 64 км/ч. Урагану присвоили первую самую слабую категорию по шкале Саффира-Симпсона.
Штормы срывали крыши с прибрежных домов, информации о жертвах не поступало.
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