Побережья американского штата Техас достиг атлантический ураган «Ханна». Власти предупреждают граждан об опасных штормах, сильных порывах ветра и проливных дождях, сообщают BBC.

Скорость ветра в эпицентре урагана достигла 150 км/ч. «Ханна» находится в 115 км от города Корпус-Кристи и приближается к побережью со скоростью 64 км/ч. Урагану присвоили первую самую слабую категорию по шкале Саффира-Симпсона.

Штормы срывали крыши с прибрежных домов, информации о жертвах не поступало.

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