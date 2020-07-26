Московские студенты создали материал для имплантации костей
Этот полимер уже назвали идеальным
Студенты московского Национального исследовательского технологического университета разработали полимерный материал, предназначенный для изготовления костных имплантов. В такой операции нуждаются очень многие больные.
Особенность полимера в том, что способен активизировать рост собственных костей пациента, а со временем растворяются в организме, не вызывая вредных последствий, то есть биосовместим. Твердость и прочность полимеров очень близка к натуральной человеческой кости. К тому же в них можно формировать такие же поры.
Группа студентов работает над разными образцами костных имплантов, являющихся растворимыми и готовится в следующем году передать их медикам для испытаний, сообщает vm.ru.
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