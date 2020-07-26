Испания принимает новые меры по снижению количества заражений коронавирусом. Власти высказывают опасения по возможному возникновению второй волны заболеваний, передают BBC.

Каталония уже приняла профилактические меры и закрыла ночные заведения на две недели. Не прошло и месяца после снятия чрезвычайного режима в Испании, как Барселона и Мадрид зарегистрировали скачок заражений. Великобритания обязывает всех, вернувшихся из Испании самоизолироваться.

Во Франции и Германии также был зарегистрирован рост новых случаев заражения. В соответствии с данными университета Джонса Хопкинса, планета насчитывает более 15,7 млн случаев заражения и около 640 тыс. смертей.

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