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Газета "Кишиневские новости"

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Восстанавливаться после коронавируса поможет комплекс упражнений

26 июля
16:26 2020
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Его разработали врачи из российского Томска

После коронавируса, как после всякой тяжелой болезни, организму человека требуется восстановление. Для быстрейшей реабилитации специалисты Томского врачебно-физкультурного диспансера разработали целый комплекс гимнастики. Он включает упражнения для дыхательной системы и общеукрепляющего характера.

Комплекс направлен на то, чтобы восстановить все функции организма и предотвратить возникновение возможных вторичных осложнений.

Дыхательные упражнения предназначены пациентам, у которых коронавирус вызвал пневмонию, а общеукрепляющая гимнастика подойдет любому больному, перенесшему коронавирус. Она призвана помочь восстановить тонус мышц, сообщается на сайте Минздрава РФ.         

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