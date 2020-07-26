Восстанавливаться после коронавируса поможет комплекс упражнений
Его разработали врачи из российского Томска
После коронавируса, как после всякой тяжелой болезни, организму человека требуется восстановление. Для быстрейшей реабилитации специалисты Томского врачебно-физкультурного диспансера разработали целый комплекс гимнастики. Он включает упражнения для дыхательной системы и общеукрепляющего характера.
Комплекс направлен на то, чтобы восстановить все функции организма и предотвратить возникновение возможных вторичных осложнений.
Дыхательные упражнения предназначены пациентам, у которых коронавирус вызвал пневмонию, а общеукрепляющая гимнастика подойдет любому больному, перенесшему коронавирус. Она призвана помочь восстановить тонус мышц, сообщается на сайте Минздрава РФ.
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