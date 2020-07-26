Известный астролог рассказала, как сойдутся звезды во второй половине года, и что нам принесут эти комбинации

Вот и перемахнули мы вершину лета, а за ней незаметно пролетел и первый месяц второго полугодия. Первые 6 месяцев 2020-го были непростыми: коридор затмений, ретроградное движение планет, засуха, проливные дожди и наводнения, пандемия, наконец… Но это уже в прошлом. Чего ждать от 5 месяцев, оставшихся до конца года, рассказала на своем канале Василиса Володина.

Астролог назвала самые сложные периоды, которые негативно повлияют на жизнь каждого из нас. В августе это будет 6-29 число. В сентябре-октябре стоит быть готовым к неприятным неожиданностям 25.09 – 12.10. Ноябрь весь обещает быть проблемным. А декабрь в первой половине изрядно потреплет нервишки. Но предупрежден – значит вооружен!

Что же будет происходить на звездном небе и чем это нам грозит?

Первое, о чем предупреждает астролог, это напряженность в мире – конфликты, возможно, и военные – в период 10.09 – 11.11. Виной всему ретроградный Марс в знаке Овен.

Не так существенно, но все же окажет свое влияние и ретроградный Меркурий. По времени – это вторая половина октября.

Плутон с Юпитером вновь соединятся в ноябре. Результат их предыдущего соединения – с марта по июнь – забыть трудно. В ноябре ждем вторую волну.

Перемещение двух планет – Юпитера и Сатурна – в знак Водолея и их декабрьское соединение там изменит всю мировую экономику на 200 лет. Будет запущен новый цикл.

30.11 – лунное затмение и 14.12 – солнечное затмение, которые также не пройдут бесследно.

Главное – не расслабляться!