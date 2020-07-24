В первую ночь после перехода из ПСРМ в Pro Moldova Штефан Гацкан ночевал в отеле “Nobil”, который принадлежит Владимиру Плахотнюку. Президент Игорь Додон заявил, что прокуратура должна выяснить все обстоятельства этого случая. Глава государства сообщил, что до сих пор Гацкан пользуется услугами госохраны, возможно, из-за страха перед теми, кто убедил его покинуть ПСРМ

«Охрана до сих пор есть. Кого боится? Возможно тех, кто его убедил. Кстати, тогда он передвигался с охраной Шора и ночевал в отеле “Nobil”. Значит, что-то было там, посмотрим, кто кого взял в плен. Почему и как, думаю, что прокуратура разберется. Там есть в чем», – заявил Додон во время специального выпуска программы “Президент отвечает”.

В СМИ писали, что Гацкану заплатили сумму с шестью нулями в евровом выражении за переход в группу Канду

Напомним, что порядка 15 депутатов ПСРМ и ДПМ дали прокурорам показания о том, кто, когда и что предлагал им за уход из фракции.

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