По мнению президента Игоря Додона, аграрный сектор не будет иметь будущего, если эту проблему не решить.

«Проблема номер один в сельском хозяйстве в ближайшие годы – отсутствие орошения. В советский период инвестировались миллиарды рублей в оросительную систему Молдовы. Если не будет ирригации, у сельского хозяйства Молдовы нет будущего», – заявил Додон в ходе специального выпуска передачи “Президент отвечает”.

Также президент сказал о том, что государство должно интенсивно инвестировать в современные системы орошения.

«Как решим эту проблему? Есть решения, которые могут быть временными или системными. Это означает, что нужно массивно инвестировать, так как это происходило в советский период. Есть государственная стратегия орошения в сельском хозяйстве, использования подземных вод, рек и т. д.»,- уточнил глава государства.

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