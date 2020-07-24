К вечеру 24 июля в Молдове зарегистрированы 378 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 3 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 1789, из них первичных – 1317, а повторных 472.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 22483 человека.

Из 378 новых случаев на сегодняшний день 29 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 4, медсестры – 24, вспомогательный персонал-1.

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