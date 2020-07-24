Один из участников протестов, организованных в поддержку вотума недоверия кабмину и получивших известность как «Вотум Канду-Санду-Плаха-Шор», заразился коронавирусом. Об этом заявил на своей странице в социальной сети сам зараженный – политик унионистских взглядов Валериу Мунтяну.

Он описал симптомы COVID-19, добавив, что в первый день чувствовал себя раздавленным русским танком. При этом Мунтяну не уточнил, был ли он инфицированным во время участия в протесте или заразился во время его проведения.

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