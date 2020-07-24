Пятница, 24 июля 2020, 23:55

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Игорь Додон: Все бьют в президента страны, чтобы вернуть Плахотнюка

24 июля
21:01 2020
Версия для печати

Резкое проявление солидарности между оппозиционными группами, направленное против главы государства, преследует цель вернуть в страну бывшего лидера Демократической партии, олигарха Влада Плахотнюка. Президент Игорь Додон сообщил об этом в ходе специального выпуска передачи «Президент отвечает».

«Я даже не заявил о том, что буду выставлять свою кандидатуру на должность главы государства, а все уже начали наносить мне удары. Все бьют в президента страны, чтобы вернуть Владимира Плахотнюка», – заявил Игорь Додон, напомнив о группах Канду и Шора, вступивших в сговор с фракциями ПДС и Пдатформой DA.

По мнению главы государства, решением этой проблемы могли бы стать досрочные парламентские выборы.

«Досрочные парламентские выборы станут чистилищем. Конечно, будет меньше олигархических консерв в будущем парламенте. После президентских выборов было бы хорошо провести и досрочные парламентские выборы», – заявил Додон.

Читайте также: Астрологические советы: Чтобы август был с Удачей

Мужчины каких знаков зодиака о любви предпочитают не говорить

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,75–0,09%
EUR19,50+0,30%
GBP21,42+0,37%
UAH0,60+0,20%
RON4,04+0,35%
RUB0,23–0,62%

Курсы валют в MDL на 24.07.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд