Резкое проявление солидарности между оппозиционными группами, направленное против главы государства, преследует цель вернуть в страну бывшего лидера Демократической партии, олигарха Влада Плахотнюка. Президент Игорь Додон сообщил об этом в ходе специального выпуска передачи «Президент отвечает».

«Я даже не заявил о том, что буду выставлять свою кандидатуру на должность главы государства, а все уже начали наносить мне удары. Все бьют в президента страны, чтобы вернуть Владимира Плахотнюка», – заявил Игорь Додон, напомнив о группах Канду и Шора, вступивших в сговор с фракциями ПДС и Пдатформой DA.

По мнению главы государства, решением этой проблемы могли бы стать досрочные парламентские выборы.

«Досрочные парламентские выборы станут чистилищем. Конечно, будет меньше олигархических консерв в будущем парламенте. После президентских выборов было бы хорошо провести и досрочные парламентские выборы», – заявил Додон.

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