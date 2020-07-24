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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: Делом Усатого должны заниматься правоохранительные ведомства

24 июля
21:01 2020
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Президент Игорь Додон заявил, что узнал из СМИ о том, что на имя мэра Бельц Ренато Усатого выдан ордер на арест в Российской Федерации. Глава государства заявил в ходе специального выпуска передачи «Президент отвечает», что это дело сугубо Генеральной прокуратуры, а он не будет вмешиваться в его ход.

«Я узнал о нем из прессы. Насколько понимаю, прокуратура проверит информацию и примет соответствующее решение. Мое мнение состоит в том, что этим делом должны заниматься исключительно правоохранительные ведомства. Любое иное вмешательство непозволительно», – уточнил Игорь Додон.

Уточним, что сегодня Тверской районный суд Москвы выдал ордер на заочный арест Ренато Усатого.

«Инстанция постановила: удовлетворить ходатайство следователя, избрать меру пресечения в виде заочного ареста», – заявил судья Алексей Криворучко для агентства «РИА Новости».

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