На стадион пригласят до четырех тысяч зрителей

Ученые из немецкого Университета Мартина Лютера решили провести необычный эксперимент и на практике изучить, насколько велик риск широкого распространения коронавируса во время массовых мероприятий. Поэтому 4000 человек приглашают прийти на концерт поп-певца Тима Бензко. Мероприятие состоится на крытом стадионе в Лейпциге.

Каждый зритель должен будет представить справку о том, что у него нет коронавируса, анализ должен быть проведен не раньше, чем за двое суток до мероприятия. На входе всем выдадут маски и специальные приспособления – трекеры, которые будут фиксировать местонахождение каждого зрителя и его расстояние до других людей.

Когда концерт завершится, специалисты обработают ультрафиолетом все поверхности, к которым прикасались люди с целью определения наиболее загрязненных мест. Планируется также распылять с помощью специальной машины искусственный туман – для изучения того, насколько активно коронавирус может распространяться в аэрозолях.

В результате эксперимента специалисты хотят выяснить, можно ли найти вариант, при котором в условиях эпидемии массовые мероприятия будут проводиться с соблюдением мер безопасности и без финансовых потерь для организаторов, сообщает «Business Insider».

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