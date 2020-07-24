До сих пор его коллекция оценивалась в 250 тыс. евро. Об этом сообщает портал «BreakingNews»

Мэр Бельц Ренато Усатый пополнил свою коллекцию часов новым приобретением – самым дорогим. На недавно размещенных фотографиях на странице политика можно увидеть модель «Bregued Marine», цена которых составляет почти 185 тыс. евро.

Ранее Усатый официально признал, что владеет тремя парами роскошных швейцарских часов, которые в общей сложности стоят 250 тыс. евро или 5 млн. леев.

Согласно данным его декларации, до сих пор самым дорогим экземпляром из коллекции Усатого были часы марки «Breguet» за 150 тыс. евро. Политик сообщил, что получил их в дар.

Еще одни часы марки «Breguet» мэр северной столицы купил в 2012 году за 70 тыс. евро. В том же году он приобрел еще одни – за 30 тыс. евро.