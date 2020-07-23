24 июля 2020 года (11 июля по старому стилю) в народе чествуют Святую равноапостольную княжну Ольгу

История:

24 июля в народе чествуют святую Ольгу, которую называют еще Страдницей, потому что этот день совпадал с активной страдой – уборкой зерновых в полях. Предание гласит, что Ольга была супругой киевского князя Игоря. Их союз был на зависть многим очень крепким. Куда бы не отправлялся князь в поход, он неизменно с радостью возвращался домой, где его ждали жена и сын Святослав. Однако в одном из таких походов князь был подло убит. И тогда Ольга, горячо любившая Игоря, жестоко наказала убийц, уничтожив почти всех жителей селения, где был убит ее любимый. Будучи просвещенной и образованной женщиной, княгиня Ольга много времени отводила постижению христианской веры. Она побывала в Константинополе, чтобы лучше понять христианство. И там она приняла крещение. В дальнейшем Ольга многих поданных обратила в христианство, но ее сын Святослав не отрекся от языческих традиций. Тем не менее, ей удалось посеять зерна христианской веры во внука Владимира, будущего крестителя Руси, известного по былинному имени Владимир Красно Солнышко.

Чего нельзя делать 24 июля 2020 года

На Ольгу Страдницу категорически нельзя предаваться лени. С древних времен существовало поверье, что Ольга оказывает покровительство исключительно тем, кто честным трудом множит благосостояние семьи. Еще один запрет касался чревоугодия. В этот день запрещено устраивать пышные празднества с широко накрытыми столами, потому что 24 июля запрещен отдых, который всегда сопровождает застолье. Нельзя хитрить и бахвалиться. Честность и искренность – это то, что оценит Ольга Страдница и воздаст вам сторицей всяческими благами.

Поверья и приметы:

В старину люди наблюдали, какая погода на 24 июля. Богатый урожай предвещал теплый солнечный день на Ольгу Страдницу. Если же шел дождь, то сопровождающий его гром означал, что такая погода продержится еще несколько дней. На Руси в этот день варили малиновое варенье, потому что считалось, что 24 июля оно приобретает особые свойства, способствующие укреплению здоровья.

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