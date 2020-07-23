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Газета "Кишиневские новости"

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Прибалтика при поддержке США противостоит России

23 июля
20:06 2020
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Главы внешнеполитических ведомств трех прибалтийских стран и США приняли совместное заявление, в котором обвиняют Российскую Федерацию в попытках переписать историю, сообщает Лента.ru.

Представителям Латвии, Литвы и Эстонии не нравится то, как в Москве трактуют ввод советских войск в перечисленные страны и присоединение их к СССР. «Мы противостоим всем попыткам России переписать историю, которые нацелены на то, чтобы оправдать оккупацию стран Балтии Советским Союзом в 1940 году», – говорится в совместном заявлении.

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