Главы внешнеполитических ведомств трех прибалтийских стран и США приняли совместное заявление, в котором обвиняют Российскую Федерацию в попытках переписать историю, сообщает Лента.ru.

Представителям Латвии, Литвы и Эстонии не нравится то, как в Москве трактуют ввод советских войск в перечисленные страны и присоединение их к СССР. «Мы противостоим всем попыткам России переписать историю, которые нацелены на то, чтобы оправдать оккупацию стран Балтии Советским Союзом в 1940 году», – говорится в совместном заявлении.

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