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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 23 июля 719 смертей от инфекции

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 23 июля 719 смертей от инфекции
23 июля
19:16 2020
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В течение прошедшего дня, 23 июля, зарегистрированы еще 6 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 66-летний мужчина из Приднестровья, 69-летний мужчина из Ново-Аненского района, 68-летняя женщина из Кишинева, 58-летний мужчина из района Тараклия, 71-летняя женщина из Кишинева, 51-летний мужчина из Каларашского района. На вечер 23 июля 15174 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 719 человек умерли от инфекции.

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