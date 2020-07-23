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Газета "Кишиневские новости"

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Ион Кику: Молдова должна восстановить производство семян

23 июля
19:06 2020
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Правительство Молдовы предлагает восстановить отрасль по производству семенного фонда, которая обладает большим экономическим потенциалом. Об этом заявил премьер Ион Кику, который посетил Исследовательский Институт полевых культур “Selecția”.

«Мы предлагаем программу по восстановлению системы производства семян в Молдове, а потенциал, который существует в институте, внушает уверенность в том, что это удастся, причем в недалеком будущем. У нас есть наследство, потерю которого наши потомки нам не простят. Это интеллектуальные инвестиции десятков лет, и здесь я увидел потенциал страны для восстановления производства семян нескольких культур – пшеницы, кукурузы и подсолнечника», – заявил глава кабмина.

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