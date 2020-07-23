Миллион за голову украинского хакера
23 июля
18:31 2020
В Госдепартаменте США неожиданно озаботились украинскими хакерами, Майк Помпео объявил денежную награду за поимку Артема Радченко и Александра Еременко, сообщает издание «Страна».
За голову каждого из киберпреступников обещают заплатить по миллиону долларов. Их обвиняют в том, что они проникли в базу данных американской Комиссии по ценным бумагам и биржам. Полученную информацию мошенники продавали. Радченко и Еременко обвиняют по шестнадцати пунктам. Программа наград в борьбе с международной преступностью осуществляется в США с 1986 года.
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