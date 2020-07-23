Во время посещения коммуны Рэдень Страшенского района глава государства ознакомился с ходом ремонта двухкилометрового участка дороги. За счет местного бюджета и благодаря помощи экономических агентов работы выполнены более чем на 90% на сумму 4,2 млн леев, предстоит изыскать еще около 300 тыс. для завершения работы.

У села Гелэуза президент проинспектировал ход ремонтных работ на участке региональной автодороги L442 Страшены – Войнова. Весь проект предполагает реконструкцию 21 км дороги, двух больших и 46 малых мостов. Стоимость работ, начатых в ноябре 2018 года, оценивается в 74 млн леев, из них уже освоено 22 млн леев, а в этом году из государственного бюджета были выделены 50 млн.

Завершение строительства дороги позволит улучшить инфраструктуру для более чем 32 тысяч жителей в этой части Страшенского района, а также экономических агентов, включая резидентов Свободной экономической зоны и индустриального парка.

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