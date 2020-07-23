В сентябре вступает в силу закон, согласно которому государство берет на себя оплату 70% от размера страхового взноса тех сельхозпроизводителей, которые страхуют будущий урожай. Об этом сообщил министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу во время рабочей поездки в Штефан-Водский район.

Министр призвал аграриев страховать угодья и культуры для того, чтобы воспользоваться преимуществами закона, цель которого – поддержать фермеров, понесших убытки из-за погодных условий.

«Проект должен вступить в силу в сентябре. Он предусматривает увеличение уровня субсидий по страховым взносам с 50 до 70% и расширяет сферы, предоставляя возможность льготно страховать как количество, так и качество урожая», – уточнил Пержу.

Глава ведомства заявил, что предстоит рассмотреть и иные меры, направленные на предоставление помощи производителям, которые оказались в кризисной ситуации.

Согласно данным правительства, в результате нововведений вырастет и количество страховых контрактов. По предварительным оценкам, в 2020 году на эти цели из фонда субсидий направят 3,3 млн леев, в 2021 г.- 3,6 млн леев, а в 2022 г. – почти 4 млн леев, что составляет 0,4% от размера Фонда субвенций.

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