23 июля 2020 года (10 июля по старому стилю) в народе почитают Преподобного Антония Киево-Печерского

История:

23 июля отмечается день Преподобного Антония Киево-Печерского. Святой Антоний считается основателем Киево-Печерской лавры. Антоний жил в 10 веке. Родился он рядом с Черниговым, но жажда увидеть места, где жил Иисус Христос, заставила его отправиться в Палестину, а затем путь его был на Афон. Там Антоний принял монашество и прожил несколько лет в уединении отшельником. Предание гласит, что в один из дней игумен Афонского монастыря по повелению, данному свыше, отправил Антония в родные места распространять веру христианскую. Оказавшись на Родине, Антоний поселился на окраине Киева, в пещере. Молва об Антонии быстро стала распространяться и множество верующих пожелали разделить с ним участь, поселившись рядом. Вскоре число их выросло до сотни. И тогда была построена первая церковь, с которой и началась история Киево-Печерской лавры. В летописях сохранились свидетельства, что Святой Антоний мог исцелять от болезней и Бог дал ему дар предвидения.

Чего нельзя делать 23 июля 2020 года

В День Антония Громоносца категорические запреты налагаются на все, что связанно с огнем. Нельзя печь, жарить. Разумеется, мало кто отваживался в древние времена разжигать в этот день костры. Кроме того, запрещено шить или резать. Даже в нынешнее время, когда наука отвергает многие из идущих из старины поверий, многие продолжают верить, что нарушение запретов может повлечь суровую кару.

Поверья и приметы:

Название праздника 23 июля происходит от того, что в этот день гром был довольно частым явлением. В прежние времена этому явлению природы давали самые разные толкования. И то, что это звуки борьбы небесных драконов, и грохот колесницы Святого Ильи, и шумное сопровождение поражения сатаны, прячущегося от гнева Бога под деревьями или в воде. В силу этих поверий во время грозы нельзя было укрываться под деревьями. А людей, пораженных молнией, причисляли как к праведникам, так и к грешникам. Еще, если случался пожар в доме от молнии, тушить его нельзя было водой.

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