Луна в Деве. День необычный – в нем позитива и негатива будет поровну

Тайны Луны уже много лет не дают покоя жителям нашей планеты. А все непознанное и таинственное бесконечно притягивает. Кто-то не верит в то, что ночное светило хоть как-то влияет на жизнь на земле, а кто-то истово верит и строит каждый свой день, сверяясь с Лунным календарем.

Что же готовит нам царица ночи 23 июля?

День необычный – в нем позитива и негатива будет поровну. Но пусть вас это не пугает. Это день поиска гармонии: гармонии в коллективе, гармонии в семье и в первую очередь гармонии в душе. Рост Луны делает вас активными, энергичными, внутренний настрой меняется к лучшему. Удачными в этот день считаются дела, связанные с финансами, хорош день для сбора информации и для работы с ней, благоприятен для обучения и саморазвития. День прибавит уверенности в себе. Период благоприятен для занятий собой. Может, пришло время что-то менять? Это период новых дел и смелых решений. Все, что запланировали заранее, теперь нужно реализовывать.

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Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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