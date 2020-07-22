Среда, 22 июля 2020, 01:46

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Кадыров готов принять бой, объявленный США

22 июля
22:16 2020
Версия для печати

Государственный департамент США «за многочисленные нарушения прав человека» ввел санкции в отношении Рамзана Кадырова.

Как объявил госсекретарь Майк Помпео, главе Чеченской республики, его супруге и двум дочерям запрещается въезд на территорию Штатов. «Департамент располагает обширной достоверной информацией о том, что Кадыров несет ответственность за осуществляемые на протяжении 10 лет многочисленные и грубые нарушения прав человека, включая пытки и внесудебные убийства», – заявил Помпео. В ответ Кадыров разместил в социальных сетях фото, на котором он в оружейной комнате держит в руках два пулемета. «Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!», – написал Кадыров.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,92+0,12%
EUR19,57+0,43%
GBP21,54+0,15%
UAH0,61–0,27%
RON4,05+0,55%
RUB0,24–0,36%

Курсы валют в MDL на 22.07.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд