Государственный департамент США «за многочисленные нарушения прав человека» ввел санкции в отношении Рамзана Кадырова.

Как объявил госсекретарь Майк Помпео, главе Чеченской республики, его супруге и двум дочерям запрещается въезд на территорию Штатов. «Департамент располагает обширной достоверной информацией о том, что Кадыров несет ответственность за осуществляемые на протяжении 10 лет многочисленные и грубые нарушения прав человека, включая пытки и внесудебные убийства», – заявил Помпео. В ответ Кадыров разместил в социальных сетях фото, на котором он в оружейной комнате держит в руках два пулемета. «Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!», – написал Кадыров.