Люди встречаются, люди влюбляются, женятся, как поётся в некогда очень популярной песенке. Так вот, ещё на самой первой стадии каждая девушка (или женщина – ведь любви все возрасты покорны) мечтает услышать самые главные, самые желанные, самые сладкие слова о любви. Как известно, женщины любят ушами. Что же касается представителей сильного пола: одни мужчины с легкостью поют дифирамбы малознакомым пассиям, а другие собственным жёнам через несколько лет счастливой семейной жизни с трудом вымучивают односложное люблю.

Есть три знака зодиака, представителям которых произнести слова любви неимоверно трудно. И не потому что они бесчувственные эгоисты. Это просто в их характере.

Так влюбляясь в кого, не стоит рассчитывать на пылкие признания?

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Осторожная Дева

Выбрав объект для серьезных отношений, долго будет вести себя холодно и отстраненно, ни словом, ни взглядом не раскрывая свою заинтересованность. В компании мужчина-Дева будет долго следить за выбранным объектом наблюдения, и делать это очень осторожно. Поведение избранницы, манеры, речь – ничего не ускользнет от внимательного взгляда Девы. Прежде чем начать открытое ухаживание Мужчина-Дева должен четко понимать, что из себя представляет вожделенный объект и чего от нее ждать в той или иной ситуации. Но это совсем не означает, что, будучи привлекательным мужчиной, он за время изучения избранницы не может себе позволить легкую интрижку на стороне. После заключения брака они, как правило, становятся верными мужьями и не променяют семейное счастье на сиюминутную страсть.

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Скрытный Рак

Мужчины – представители этого знака необыкновенно эмоциональны. Но их скрытность блокирует любые эмоции. Вы никогда не узнаете, что на душе у мужчины-Рака. Он обидчив и во всем ищет подвох. Свои мысли и настоящие эмоции, которые кипят не по-детски, представитель этого знака зодиака прячет очень глубоко. Чувственный и искренний, Рак свою вторую половинку выбирает сердцем. Он окружит ее теплом и заботой, бросит к ее ногам все богатства мира, окружит неподдельной заботой, но пылких фраз вы от него вряд ли услышите. И помните: если вы уступили ухаживаниям Рака и стали его избранницей, вырваться из цепких рук этого мужчины будет сложно, а главное – если вам все же удастся разорвать ваши отношения с мужчиной-Раком, вы нанесете ему рану, которая будет кровоточить, возможно, всю жизнь.

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Активный Козерог

Не словом, а делом будет доказывать свою любовь мужчина-Козерог. Он никогда не кинется в омут с головой, даже если чувства нахлынули внезапно. Ему в любви нужна лучшая партия, и он будет искать ее, внимательно присматриваясь к возможным претенденткам. Досконально изучив свою избранницу, Козерог будет точно уверен, что она самая лучшая, а потому может стать его супругой. Словами любви он баловать не будет, так как считает их простым сотрясением воздуха. Зато представитель этого знака зодиака обеспечит своей избраннице жизнь, достойную королевы. И не требуйте от него словесных кульбитов – он человек дела. Принимая предложение Козерога и войдя в его мир, помните: этот мужчина станет лучшим мужем, но он никогда не простит предательства. Если вы решитесь на обман, то исчезнете из его жизни гораздо быстрее, чем туда пробивались, причем навсегда.

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