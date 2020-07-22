Его продавали отец и трое сыновей из Флориды

Желание нажиться на всеобщей беде, к сожалению, встречается довольно часто. К примеру, семейство Греннонов из Флориды с завидной регулярностью пыталось продать токсичный химический отбеливатель, всякий раз выдавая его за лекарство от разных болезней – от аутизма, рака, ВИЧ/СПИДа. Ну а теперь в разгар пандемии, средство представляют как препарат, способный излечить коронавирус.

Уже имеется решение суда, еще в апреле запретившее отцу и троим его сыновьям продавать это средство, как опасное для жизни, но они не подчинились. Жажда наживы неистребима. Семейство Греннонов предлагало покупателям пить средство, но, как установили специалисты, в желудке человека препарат превращается в двуокись хлора. Она чрезвычайно ядовита и применяется в целях отбеливания тканей, бумаги и целлюлозы, а также при промышленной очистке воды. Результаты приема препарата внутрь – сильное отравление с рвотой, диареей, резкое падение артериального давления. Зафиксированы случаи, когда люди, пившие это средство, попадали в больницы с серьезными осложнениями или даже скончались.

Теперь дело Греннонов вновь рассматривается в суде, пишет «Fox News».

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