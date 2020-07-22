С такими сторонниками и врагов не надо

Представители партии «Шор» где надо и не надо заявляют о неустанной заботе о народе и о безоговорочной поддержке со стороны благодарных избирателей.

Но слово к делу не пришивается, а факты можно увидеть своими глазами. В интернет попало видео, запечатлевшее едва держащегося на ногах субъекта, явно принявшего изрядную долю алкоголя. Наряженный в футболку с партийной символикой, он заплетающимся языком невнятно, как можно предположить, расхваливает партию «Шор» и ее социальные магазины. Они, кстати, вроде бы предназначены для пенсионеров, но герою видео не то что до пенсионного, даже до среднего возраста далековато. Как, интересно, он заполучил скидочную карту?

Но бог с ней, с картой. Просто этот яркий представитель электората означенного политического формирования весьма живописно характеризует тех, кого вроде бы поддерживает. А с такими сторонниками и врагов не надо.

Видео: https://drive.google.com/file/d/15cO7wYY0YoFwTCkJXNLdRu1DlpaEsXkM/view?usp=sharing

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