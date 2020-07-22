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Газета "Кишиневские новости"

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Президент вручил государственные награды группе военнослужащих

Президент вручил государственные награды группе военнослужащих
22 июля
14:01 2020
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Глава государства Игорь Додон принял участие в официальной церемонии вручения высоких государственных наград группе военнослужащих Национальной армии, врачам, работающим в Центральном военном клиническом госпитале и диагностическом консультативном центре военного ведомства, а также некоторым военным запаса.

Ордена и медали присуждены в знак глубокой признательности за заслуги в обеспечении национальной безопасности; в военно-патриотическом воспитании молодого поколения; за долгую и кропотливую работу в области здравоохранения, существенный вклад в реализацию передовых форм и методов лечения и за самоотверженность и усердие, проявленные в их врачебной деятельности.

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