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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 21 июля 21442 зараженных

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 21 июля 21442 зараженных
21 июля
20:11 2020
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К вечеру 21 июля в Молдове зарегистрированы 327 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 7 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 1733, из них первичных – 1211, а повторных 522.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 21442 человека.

Из 327 новых случаев на сегодняшний день 19 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 4, медсестры – 15.

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