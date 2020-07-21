Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 21 июля 21442 зараженных
21 июля
20:11 2020
К вечеру 21 июля в Молдове зарегистрированы 327 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 7 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.
Всего проведено тестов в этот день – 1733, из них первичных – 1211, а повторных 522.
Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 21442 человека.
Из 327 новых случаев на сегодняшний день 19 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 4, медсестры – 15.
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