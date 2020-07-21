В течение прошедшего дня, 21 июля, зарегистрированы еще 10 смертельных случаев от инфекции COVID-19. Это 68-летний мужчина из Яловенского района, 75-летняя женщина из района Басарабяска, 78-летний мужчина из Криулянского района, 48-летняя женщина из Кишинева, 43-летняя женщина из Флорештского района, 72-летний мужчина из Кишинева, 63-летний мужчина из Кишинева, 81-летний мужчина из Окницкого района, 55-летний мужчина из Кишинева, 51-летняя женщина из Кишинева.

На вечер 21 июля 14599 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 707 человек умерли от инфекции.

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