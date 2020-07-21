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Газета "Кишиневские новости"

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Поздравьте тех, кто празднует именины 22 июля

Поздравьте тех, кто празднует именины 22 июля
21 июля
19:51 2020
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22 июля День Ангела у Александра, Андрея, Ивана, Кирилла, Константина, Михаила, Фёдора

Рожденные в этот день живут как на карусели «Ветерок» – то взмывают ввысь, то опускаются к земле. С самого детства они понимают, что жизнь переменчива, потому растут упорными и быстро учатся себя защищать. Они умны и смелы, не боятся падений, так как хорошо знают, что за каждым падением обязательно будет взлет. Умеют ловить момент и использовать сиюминутные обстоятельства в свою пользу. Рожденные в этот день знают точно, как отжать у Судьбы для себя по максимуму, чтобы Счастье и Удача не прошли мимо. И они становятся успешными, правда до очередного виража аттракциона.

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