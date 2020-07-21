Ученые создали «неразрезаемый материал»

Специалисты из университета Дарема в Великобритании и немецкого института Фраунгофера разработали ткань с необычными свойствами. Ее невозможно разрезать никакими инструментами.

Так происходит благодаря особому строению материала: соты из алюминия заполнены керамическими сферами. Если попытаться разрезать эту ткань, она начинает испускать волны, разрушающие лезвия инструментов. Даже дисковым пилам или дрелям не под силу справиться с таким материалом: верхние слои еще поддаются, но когда дело доходит до керамики, образуется столько мелкой пыли, что режущие поверхности тупятся.

Ничего удивительного: плотность новой ткани достигает пятнадцати процентов плотности стали. По мнению разработчиков, их изобретение найдет применение в военной промышленности, а также для производства защитной одежды различного применения, пишет журнал «Scientific Reports».

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