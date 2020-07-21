На минувшей неделе во французском Нанте в соборе Святых Петра и Павла случился пожар, по делу о поджоге был задержан, а потом отпущен 39-летний выходец из Руанды, сообщает издание Valerus Actuelles.

Лига защиты чернокожих африканцев по этому случаю сделала заявление, в котором говорится: «О! Пожар в Нантском соборе! Собор, оплаченный работорговцами Нанта, деньгами от продажи чернокожих рабов? Что сделала католическая церковь, чтобы предотвратить дегуманизацию наших предков? Ни одной проповеди, ни одной буллы от Папы Франциска для чернокожих». Пожар нанес серьезный ущерб собору, специалисты отмечают особую потерю – полностью сгорел Большой орган, собранный в XVII веке.

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