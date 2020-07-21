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Газета "Кишиневские новости"

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Оппозиционные депутаты после вотума недоверия стали… гномами

21 июля
12:56 2020
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Депутат ПДС и Платформы Да вместе с представителями групп Канду и Шора продемонстрировали огромную дозу бескультурья во время вчерашнего заседания парламента. Таково мнение журналиста Бориса Хари, высказанное в социальной сети.

«Оппозиционные депутаты пришли маленькими, а ушли гномами. Лидеры партий ACUM насаждают среди молодых депутатов бескультурье. Отсутствие опыта прощается, но вульгарность оставляет пятна. Но это их дело», – написал Харя.

Автор особо отмечает выступление премьера Кику, которое он считает «структурированным» на фоне неконтролируемого поведения депутатов ПДС и Платформы ДА.

«Хочу обратить внимание на выступление премьера Кику – хорошо структурированное – с долей иронии и сарказма по отношению к вотуму недоверия. Депутаты ПДС и Платформы ДА проиграли, но это не сделало их героями в глазах собственного электората. Наоборот – они выглядели как люди без стратегии. Они рассчитывали только на телевидение, где их немотивированно балуют. Другими словами, и ТВ становится мелким гномом», – заключил Борис Харя.

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