Так считает лидер фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ, который прокомментировал действия парламентской оппозиции после провала вотума недоверия правительству.

«Вся страна следила в прямом эфире за хаосом, спровоцированным депутатами этого альянса, эксклюзивный интерес которого состоит в защите Международного кишиневского аэропорта, обкрадывании народа и защите воров миллиарда. Сегодняшний хаос в парламенте пытались распространить на всю страну через отставку правительства Кику. Это циничное намерение провалилось! А инвестиция миллионов на покупку депутатов оказалась бесполезной», – написал Фуркулицэ в социальной сети.

Социалист отметил, что вызывает сожаление тот факт, что депутаты Майи Санду и Андрея Нэстасе попались в западню олигархов.

«Надеемся, что поймут, что натворили, и больше не будут наступать на грабли. Мы открыты для широкого обсуждения с ДПМ, ПДС и Платформой ДА, чтобы выявить лучшие решения для страны. А место тех, кто находится в мафиозно-олигархических партиях, – в тюрьме, а не парламенте», – отметил Фуркулицэ.

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