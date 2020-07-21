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Газета "Кишиневские новости"

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Депутат Рады Джемилев утверждает, что в Крыму арестованных пытают

21 июля
11:26 2020
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Депутат Верховной Рады, считающий себя лидером крымских татар Мустафа Джемилев, обвинил российского президента в том, что он ответственен за пытки, которые применяют к арестованным жителям Крыма, сообщает Укринформ.

«Я знаю, что еще при Советском Союзе, при Сталине, вопрос применения пыток решался на высшем уровне. То есть Берия, генеральный прокурор, согласовывал это лично со Сталиным… Мало можно назвать людей, арестованных, которые, как минимум, не подвергались избиениям. Все это согласовывается на высшем уровне, и полную ответственность за это несет лично Путин», – уверен Джемилев.

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