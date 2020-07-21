Эсминец ВМФ США Porter направляется к берегам Украины, где пройдут международные учения Sea Breeze – 2020, сообщает агентство Укринформ.

По этому случаю командующий Шестым флотом вице-адмирал Джейн Блэк заявил: «Возвращение корабля Porter в Черное море подтверждает преданность 6-го флота США интересам наших союзников и партнеров по НАТО. Наше участие в многонациональных учениях, таких как Sea Breeze, являются реальной демонстрацией решимости США относительно коллективной защиты Европы». В маневрах примут участие 27 кораблей и 19 самолетов из Болгарии, Грузии, Норвегии, Румынии, Испании, Турции, Украины и США. Учения Sea Breeze проводятся регулярно с 1997 года в рамках программы НАТО «Партнерство ради мира».

Читайте также: Каким знакам зодиака свойственны бунтарство и риск

Счастливые перемены для 3 знаков зодиака в конце июля

Читайте также: Что обещают звезды всем знакам зодиака с 20 по 26 июля

Для каких знаков зодиака откроется денежный поток в 3-й декаде июля