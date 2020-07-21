Америка опасается Китая и «успешно сдерживает» Россию
Китай является для Соединенных Штатов куда большей проблемой, чем Российская Федерация, считает глава Пентагона Марк Эспер, сообщает издание «Сегодня».
Подводя итоги годового пребывания на посту, министр обороны заявил: «Мы живем в эпоху большой конкуренции за власть, и это означает, что нашими главными стратегическими конкурентами являются Китай, а затем Россия. Мне и всем, кто понимает Китай, совершенно ясно, что они хотят вытеснить нас, безусловно, из региона, и желательно с мировой сцены». Эспер считает Москву одним из источников смуты в мире и гордится тем, что «успешно сдерживает ее агрессию».
Читайте также: Каким знакам зодиака свойственны бунтарство и риск
Для каких знаков зодиака откроется денежный поток в 3-й декаде июля
Читайте также: Счастливые перемены для 3 знаков зодиака в конце июля