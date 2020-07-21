Китай является для Соединенных Штатов куда большей проблемой, чем Российская Федерация, считает глава Пентагона Марк Эспер, сообщает издание «Сегодня».

Подводя итоги годового пребывания на посту, министр обороны заявил: «Мы живем в эпоху большой конкуренции за власть, и это означает, что нашими главными стратегическими конкурентами являются Китай, а затем Россия. Мне и всем, кто понимает Китай, совершенно ясно, что они хотят вытеснить нас, безусловно, из региона, и желательно с мировой сцены». Эспер считает Москву одним из источников смуты в мире и гордится тем, что «успешно сдерживает ее агрессию».

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