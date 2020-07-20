Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 20 июля 21115 зараженных
20 июля
21:56 2020
К вечеру 20 июля в Молдове зарегистрированы 135 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 17 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.
Всего проведено тестов в этот день – 679, из них первичных – 557, а повторных 122.
Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 21115 человек.
Из 135 новых случаев на сегодняшний день 5 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 2, медсестры – 3.
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