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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 20 июля 21115 зараженных

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 20 июля 21115 зараженных
20 июля
21:56 2020
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К вечеру 20 июля в Молдове зарегистрированы 135 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 17 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 679, из них первичных – 557, а повторных 122.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 21115 человек.

Из 135 новых случаев на сегодняшний день 5 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 2, медсестры – 3.

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