В течение прошедшего дня, 20 июля, зарегистрированы еще 7 смертельных случаев от инфекции COVID-19. Это 64-летняя женщина из Кагульского района, 75-летний мужчина из Сынжерейского района, 70-летний мужчина из района Дрокия, 67-летняя женщина из Страшенского района, 69-летний мужчина из Оргеевского района, 57-летний мужчина из Кишинева, а также врач Института матери и ребенка из Кишинева.

На вечер 20 июля 14467 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 695 человек умерли от инфекции.

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