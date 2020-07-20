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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 20 июля 695 смертей от инфекции

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 20 июля 695 смертей от инфекции
20 июля
21:51 2020
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В течение прошедшего дня, 20 июля, зарегистрированы еще 7 смертельных случаев от инфекции COVID-19. Это 64-летняя женщина из Кагульского района, 75-летний мужчина из Сынжерейского района, 70-летний мужчина из района Дрокия, 67-летняя женщина из Страшенского района, 69-летний мужчина из Оргеевского района, 57-летний мужчина из Кишинева, а также врач Института матери и ребенка из Кишинева.

На вечер 20 июля 14467 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 695 человек умерли от инфекции.

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