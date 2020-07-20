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Газета "Кишиневские новости"

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Что нам готовит день грядущий – 21 июля

Что нам готовит день грядущий – 21 июля
20 июля
21:26 2020
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Луна в знаке Лев. День благоприятен для начала мероприятий, направленных на улучшение своего здоровья

Ночь. И правит бал Луна! Торжественная и чувственная! Робкая и страстная! Она вдохновляет людей творческих на создание эмоциональных стихов и великолепных картин. Она окрыляет влюбленных. Именно под ее мягким светом они говорят друг другу самые главные слова – слова любви!

Что же готовит нам царица ночи 21 июля?

Вас ждет день полный энергии. Всё будет благоприятствовать сильным и волевым! Но Луна вошла в знак Льва, а это значит, что сосредоточиться на работе будет непросто. Вы скорее будете настроены на общение, отдых и развлечения, потянет ввязаться в авантюру. Так что, если есть большие финансовые проекты, любые крупные денежные операции, сделки, покупка/продажа акций, авто, недвижимости, отложите, ведь в этот период вы будете падки к лести, да и самомнение ваше будет слишком завышенным, так что можете не заметить подводных камней в проводимых сделках. Зато день благоприятен для начала мероприятий, направленных на улучшение своего здоровья, – они получат подпитку.

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Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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