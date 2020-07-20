Глава государства совершил сегодня рабочий визит в Национальный центр переливания крови, где ознакомился с текущим положением дел. Игорь Додон обсудил с руководством учреждения текущие проблемы.

Также президент страны поблагодарил медперсонал за предпринимаемые усилия и преданность делу, несмотря на сложные условия труда. Общаясь с сотрудниками Центра, Игорь Додон пояснил, что с 1 сентября на 30% вырастет зарплата всем работникам системы здравоохранения, а с 1 января 2021 года вступают в силу положения, которые позволяют увеличить ее еще на 30% и на 40% в первой половине следующего года. Кроме того, Игорь Додон передал руководству учреждения Почетные грамоты президента, которые будут вручены лучшим работникам.