Свыше 210 млн леев в нынешнем году планируется направить на проекты регионального развития.

Премьер Ион Кику заявил, что из национального фонда развития сельского хозяйства и окружающей среды выделены 53,16 млн леев для реализации 4 проектов, цель которых улучшение инфраструктуры местных дорог.

Еще 72,63 млн леев выделены и на проекты по строительству водопроводов и канализации. Также в рамках программы Managementul deșeurilor solide будет потрачено 2,32 млн леев.

Свыше 35 млн леев были выделены на развитие предпринимательской инфраструктуры в регионах, а еще 30 млн леев – на увеличение туристической привлекательности.