Премьер Ион Кику призвал депутата Pro Moldova Руксанду Главан признать, что она четырежды блокировала инициативы правительства об удвоении зарплат медикам.

«Четыре раза я приходил в парламент просить об увеличении зарплат на 30% медикам с 1 сентября. И четыре раза вы убегали. Это и есть ваша реальная забота о системе здравоохранения. Все остальные акробатические номера оставьте, пожалуйста, для других», – отметил Кику.

Премьер также сообщил, что в нынешнем сложном году правительство изыскало 400 млн леев для увеличения зарплат медикам на 30%. Также предстоит увеличение на 30% и 40% в первом полугодии 2021 года.

«Что сделали вы в бытность министром уже рассказали депутаты: разрушили систему, инфраструктуру лабораторий. Прошу госпожу министра сказать нам, сколько медикаментов за последние пять лет продала ваша компания. Эти цифры будут вам сообщены», – отметил премьер.

Между тем, по инициативе правительства Кику повышение окладов коснется свыше 40 тыс. сотрудников системы здравоохранения.