Почему депутат Pro Moldova Главан против увеличения зарплат медикам
Премьер Ион Кику призвал депутата Pro Moldova Руксанду Главан признать, что она четырежды блокировала инициативы правительства об удвоении зарплат медикам.
«Четыре раза я приходил в парламент просить об увеличении зарплат на 30% медикам с 1 сентября. И четыре раза вы убегали. Это и есть ваша реальная забота о системе здравоохранения. Все остальные акробатические номера оставьте, пожалуйста, для других», – отметил Кику.
Премьер также сообщил, что в нынешнем сложном году правительство изыскало 400 млн леев для увеличения зарплат медикам на 30%. Также предстоит увеличение на 30% и 40% в первом полугодии 2021 года.
«Что сделали вы в бытность министром уже рассказали депутаты: разрушили систему, инфраструктуру лабораторий. Прошу госпожу министра сказать нам, сколько медикаментов за последние пять лет продала ваша компания. Эти цифры будут вам сообщены», – отметил премьер.
Между тем, по инициативе правительства Кику повышение окладов коснется свыше 40 тыс. сотрудников системы здравоохранения.