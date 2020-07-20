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Газета "Кишиневские новости"

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Кабмин Кику возобновил экспорт сельхозпродукции на российский рынок

20 июля
19:11 2020
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В результате договоренностей президента Игоря Додона и его российского коллеги Владимира Путина кабмину Кику удалось разблокировать экспорт сельхозпродукции на российский рынок и расширить список экспортеров.

Глава молдавского правительства заявил, что в нынешнем году были получены 16 тыс. авторизаций на осуществление грузовых перевозок.

Также был увеличен список товаров, которые экспортируются в Россию без оплаты таможенных пошлин. Речь идет о телятине, семенах подсолнечника, сахаре и этиловом спирте. Также расширен перечень экспортеров фруктов и овощей – до 332 молдавских компаний.

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